В Верховную Раду поступили заявления на сложение полномочий от народных депутатов запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Натальи Королевской и Юрия Солода.
Об этом сообщает в Telegram Верховная Рада Украины.
По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, лишение мандатов депутатов Натальи Королевской и Юрия Солода произойдет законным способом, согласно Конституции Украины.
— Ожидаем заявления других беглецов, – отметил Стефанчук.
Напомним, что Николаевский народный депутат Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» написал заявление на составление мандата.
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В Верховную Раду поступили заявления на сложение полномочий от народных депутатов запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Натальи Королевской и Юрия Солода.
Об этом сообщает в Telegram Верховная Рада Украины.
По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, лишение мандатов депутатов Натальи Королевской и Юрия Солода произойдет законным способом, согласно Конституции Украины.
— Ожидаем заявления других беглецов, – отметил Стефанчук.
Напомним, что Николаевский народный депутат Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» написал заявление на составление мандата.