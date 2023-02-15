В Верховную Раду поступили заявления на сложение полномочий от народных депутатов запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Натальи Королевской и Юрия Солода.

Об этом сообщает в Telegram Верховная Рада Украины.

По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, лишение мандатов депутатов Натальи Королевской и Юрия Солода произойдет законным способом, согласно Конституции Украины.

— Ожидаем заявления других беглецов, – отметил Стефанчук.

Напомним, что Николаевский народный депутат Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» написал заявление на составление мандата.