Бойко также подтвердил, что заявления на составление мандатов народных депутатов написали Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.

Как сообщает РБК-Украина в Верховной Раде, эти депутаты написали заявления на составление мандата, но они еще не поступили в парламент.

Ранее сообщалось о том, что Николаевского народного депутата Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олега Волошина досрочно лишат мандата из-за наличия российского паспорта.