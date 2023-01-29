Николаевский народный депутат Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», написал заявление на составление мандата.
Об этом в комментарии «Общественному» заявил бывший сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.
Бойко также подтвердил, что заявления на составление мандатов народных депутатов написали Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.
Как сообщает РБК-Украина в Верховной Раде, эти депутаты написали заявления на составление мандата, но они еще не поступили в парламент.
Ранее сообщалось о том, что Николаевского народного депутата Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олега Волошина досрочно лишат мандата из-за наличия российского паспорта.
В 2019 году в «НикВесте» нардеп Олег Волошин заявлял, что поведет ОПЗЖ на местные выборы в Николаеве: «За мной закреплена Николаевская область, мы восстанавливаем новую партийную структуру, которая будет играть ключевую роль на местных выборах в Николаеве. Мы будем бороться за мэрское кресло. Николаев для меня родной город там у меня мама и бабушка живут».
Когда кандидат от ОПЗЖ Владимир Чайка проиграл местные выборы в 2020 году, Олег Волошин обвинил «НикВести» в том, что данные их экзитпола «нагло пение упали с результатами выборов». Его коллега по ОПЗЖ Илья Кива также призвал не верить изданию «НикВести».
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Николаевский народный депутат Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», написал заявление на составление мандата.
Об этом в комментарии «Общественному» заявил бывший сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.
Бойко также подтвердил, что заявления на составление мандатов народных депутатов написали Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.
Как сообщает РБК-Украина в Верховной Раде, эти депутаты написали заявления на составление мандата, но они еще не поступили в парламент.
Ранее сообщалось о том, что Николаевского народного депутата Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олега Волошина досрочно лишат мандата из-за наличия российского паспорта.
В 2019 году в «НикВесте» нардеп Олег Волошин заявлял, что поведет ОПЗЖ на местные выборы в Николаеве: «За мной закреплена Николаевская область, мы восстанавливаем новую партийную структуру, которая будет играть ключевую роль на местных выборах в Николаеве. Мы будем бороться за мэрское кресло. Николаев для меня родной город там у меня мама и бабушка живут».
Когда кандидат от ОПЗЖ Владимир Чайка проиграл местные выборы в 2020 году, Олег Волошин обвинил «НикВести» в том, что данные их экзитпола «нагло пение упали с результатами выборов». Его коллега по ОПЗЖ Илья Кива также призвал не верить изданию «НикВести».