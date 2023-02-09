Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных положительных решениях по передаче государству западных истребителей.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, передает ТСН.
— По поводу истребителей есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию, – отметил Владимир Зеленский.
Он также проинформировал, что после состоявшегося накануне визита в Великобританию есть приближение относительно решения о передаче Украине дальнобойного оружия.
В этот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен». Подробности он пообещал сообщить впоследствии.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил благодарность нынешним лидерам стран Европы, оказывающим Украине беспрецедентную поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных положительных решениях по передаче государству западных истребителей.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, передает ТСН.
— По поводу истребителей есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию, – отметил Владимир Зеленский.
Он также проинформировал, что после состоявшегося накануне визита в Великобританию есть приближение относительно решения о передаче Украине дальнобойного оружия.
В этот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен». Подробности он пообещал сообщить впоследствии.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил благодарность нынешним лидерам стран Европы, оказывающим Украине беспрецедентную поддержку.