Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных положительных решениях по передаче государству западных истребителей.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, передает ТСН.

— По поводу истребителей есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию, – отметил Владимир Зеленский.

Он также проинформировал, что после состоявшегося накануне визита в Великобританию есть приближение относительно решения о передаче Украине дальнобойного оружия.

В этот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен». Подробности он пообещал сообщить впоследствии.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил благодарность нынешним лидерам стран Европы, оказывающим Украине беспрецедентную поддержку.