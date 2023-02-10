Двум жителям Снигиревки – 43-летнему мужчине и 59-летней женщине, заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые во время временной оккупации населенного пункта добровольно согласились на сотрудничество с оккупантами по занятию предложенных им административных должностей в псевдооргане оккупационных властей.

Так, мужчина возглавил «Муниципальное унитарное предприятие «Снегиревский коммунальщик», а женщина заняла должность главного бухгалтера этого предприятия.

Псевдодиректор осуществлял прием на работу работников, устанавливал график работы, проводил совещания, предоставлял указания подчиненным работникам о предоставлении помощи представителям НС в создании баррикад и препятствий в виде траншей и окопов, осуществлении ремонта военной техники России, а также распоряжение коммунальным имуществом, которое находилось в владение незаконно созданного предприятия.

Бухгалтерша в свою очередь осуществляла контроль за подготовкой документов начисления выплат заработной платы и выдачи средств работникам предприятия в денежной валюте РФ, формировала и передавала отчетность работы вверенного ей отдела.

В настоящее время готовятся необходимые процессуальные документы для оглашения подозреваемых в розыск и последующего осуществления специального досудебного расследования.

Досудебное расследование проводят следственные управления СБУ в Николаевской области.