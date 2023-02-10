Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о том, что российская ракета пересекла воздушное пространство страны в пятницу, 10 февраля.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос румынской службы Радио Свобода.

В минобороны Румынии отметили, что «информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается».

Румынское ведомство добавило, что обновленную информацию предоставит позже.

Следует отметить, что Румыния является членом НАТО.

Позже появилась информация от Министерства обороны Румынии. Отмечается, что ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы.

— Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила в пятницу, 10 февраля, воздушную цель, запущенную с Черного моря с корабля российской федерации вблизи Крымского полуострова, скорее всего, крылатую ракету, развернувшуюся в воздушном пространстве Украины, Республики Молдова и повторно вошедшую в воздушное пространство Украины, ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии, говорится в сообщении румынского министерства обороны.

Румыния применила все стандартные процедуры с момента обнаружения цели и до выяснения ситуации, говорится в сообщении.

Напомним, что Министерство обороны Молдовы подтверждает, что в воздушное пространство страны 10 февраля вошла ракета, летевшая в сторону Украины.

Ранее сообщалось, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение воздушного пространства Румынии и Молдовы.