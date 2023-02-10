Иран поставит КНР 15 тысяч беспилотников. Большую партию дронов Пекин должен получить в ближайшее время.

Об этом сообщило издание Middle East Monitor со ссылкой на агентство Iran International, передает Лига.net.

По словам официального представителя Ирана, Китай является одним из ведущих покупателей беспилотников иранского производства.

Он отметил, что большую партию должны отправить в Пекин на фоне споров по поводу поставок дронов в Тегеран в Россию.

Неназванный советник министра разведки Ирана сообщил, что «Запад не мог вынести поворот Ирана на Восток, а примером этого была война в Украине».

Напомним, по меньшей мере четыре супертанкера китайских компаний были привлечены для вывоза российской нефти в Китай в декабре 2022 — январе 2023 года, после того, как введенный странами G7 запрет на предоставление судовых и страховых услуг ограничил возможности России поставлять нефть в Азию.