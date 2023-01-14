По меньшей мере, четыре супертанкера китайских компаний были привлечены для вывоза российской нефти в Китай в декабре 2022 — январе 2023 года, после того, как введенный странами G7 запрет на предоставление судовых и страховых услуг ограничил возможности России поставлять нефть в Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай, крупнейший импортер нефти в мире, продолжает покупать российское сырье, несмотря на усиление западных санкций, которые Пекин назвал незаконными и односторонними. Китайские НПЗ в течение многих лет перерабатывали нефть из других стран под санкциями Запада, такими как Иран и Венесуэла.

Утратив европейский рынок нефти из-за санкций, Россия смогла переориентировать экспорт на покупателей на востоке, прежде всего в Китае и Индии. Последняя стала основным покупателем Urals в последние месяцы, а российская марка – преимущественным импортным ресурсом сырья в стране.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил в четверг на брифинге для печати, что Индия будет покупать нефть везде, где она сможет обеспечить самую низкую цену.

Источники в отрасли сообщают, что индийские НПЗ покупают нефть Urals с поставками в порты страны со скидкой 15-20 долларов за баррель.

Напомним, что потолок цен на российскую нефть стоит Кремлю 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

Напомним, цена на российскую нефть марки Urals рухнула на первых в 2023 году мировых торгах ниже 40 долларов за баррель.

Между тем, в Кремле заявили, что еще не видели случаев ограничения цен на российскую нефть, введенного Западом в прошлом месяце.

При этом ограничение Запада по ценам на российскую нефть стоит Москве 172 миллиона долларов в день (или 160 миллионов евро).