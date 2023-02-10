Противовоздушная оборона во время очередной массированной ракетной атаки на Украину утром 10 февраля сбила 61 из 71 ракет.

Об этом сообщило командование Воздушных сил.

По состоянию на 11.30 был 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, «Калибр» (в том числе ночные пуски), сбить удалось 61 из них.

С воздуха россия атаковала восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр».

Напомним, ночью 10 февраля россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины иранскими дронами и ракетами (сбить удалось 5 из 7 беспилотников и 5 из 6 «Калибров»). Кроме этого ночью по Запорожской области россия выпустила до 35 ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО. Утром атаку на Украину продолжили ракетами.