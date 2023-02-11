Российские военные в Украине испытывают значительные проблемы с нехваткой боеприпасов, что связано с плохо отлаженной логистикой и точными ударами ВСУ по составам оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вооруженные силы Канады.

«Русская дезинформация зачастую проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону. У российских сил в Украине, вероятно, возникают собственные проблемы со снабжением боеприпасами», — говорится в сообщении.

В вооруженных силах Канады также отмечают, что Россия столкнулась с серьезными проблемами с боеприпасами во время войны, поэтому вынуждена была обратиться к нескольким иностранным партнерам для покупки некоторых типов боеприпасов.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 февраля , противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.