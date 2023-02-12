Министерство энергетики сообщило, что с июля в Украину от немецких партнеров поступило 43 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики – это почти 334 тонны оборудования.

«Только за последнюю неделю было доставлено 4 груза общим весом более 59 тонн. В частности, в рамках кампании немецко-украинского энергетического партнерства по оказанию донорской поддержки Министерство энергетики Украины получило от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторов. Среди поступившего от немецких партнеров оборудования также есть генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты», – рассказали в Министерстве.

По данным украинских энергетиков, энергосистема страны подверглась 14 ракетным атакам войск РФ и 16 волнам атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем российских войск. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Также на временно оккупированных южанах есть большинство ветровых и солнечных электростанций.

Ранее сообщалось, что три больницы Николаева получили мощные генераторы.