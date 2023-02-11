Николаевским городским больницам №1, 3, 4 передали мощные дизельные генераторы.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

«Городской больнице №3 передали мощный дизельный генератор (25 кВт). Оборудование поступило от благотворительной организации «Комитет медицинской помощи в Закарпатье – CAMZ». Также генераторы разной мощности доставили в городские больницы №4 и №1», — говорится в сообщении.