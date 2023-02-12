Британские вооружения и военная техника могут производиться в Украине, об этом ведутся переговоры.

Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, чиновники британской оборонной промышленности обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, и любое соглашение, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной.

Также The Telegraph пишет, что британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих вооружение и технику по лицензии.

Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию «на первое место в очереди».

Любое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения премьер-министра Риши Сунака. Ведь Россия неоднократно угрожала Западу местью за снабжение оружием в Украину, и любая поддержка производства может обострить напряженность.

В субботу вечером Даунинг-стрит и Министерство обороны отказались от комментариев, заявив, что это дело промышленности.