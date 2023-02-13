Двое попавших в плен в Украине россиян утверждают, что являются бывшими заключенными, завербованными частной военной компанией «Вагнера», рассказали американскому каналу CNN об огромных потерях российских войск во время боевых действий и о расстреле наемников ПВК их собственными командирами.

Об этом сообщает Радио Свобода.

CNN не называет имен тех, с кем говорили журналисты, из соображений их безопасности. Отмечается, что разговор шел в присутствии украинских военных.

Утверждается, что россияне попали в плен в конце прошлого года. Оба ранее отбывали длительные тюремные сроки, один из них – 20 лет лишения свободы за убийство.

Пленные описали наступление на Белогоровке в Луганской области. По их словам, из 90 находившихся в их отряде под артиллерийским огнем погибли 60. Наемники ППК «Вагнер» говорят, что большие потери не являются препятствием для продолжения наступления:

«Если одна из групп не добивается успеха, вперед идет следующая. Если она проваливается, вперед посылают третью».

Как утверждают собеседники канала, отступивших, не выполнив задание, расстреливают на месте. Один из собеседников CNN рассказал о расстреле бойца, отказавшегося идти в атаку – его заставили выкопать себе могилу. При этом, как утверждают пленные, не обеспечена эвакуация раненых с поля боя, они должны доставаться своими силами.

Пленники заявили, что вербовку в их колонии осуществлял лично основатель ПИК «Вагнер» Евгений Пригожин, обещая помилование и снятие судимости после шести месяцев боев, а также денежное вознаграждение и выплату кредитов.

Также, по словам собеседников CNN, им было сказано, что они будут бороться с наемниками из стран Запада, в частности, Польши и Германии, поскольку украинская армия якобы сбежала.

Пригожин или другие представители ПИК не комментировали интервью.

С весны 2022 года в СМИ начала появляться информация о том, что ППК «Вагнер» вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что данная информация засекречена. 9 февраля основатель ПИК Евгений Пригожин заявил, что группировка якобы прекратила вербовку заключенных.

ППК «Вагнер» – неофициальное российское вооруженное подразделение, не относящееся к Минобороны России или другим государственным структурам. Боевики ППК «Вагнер» принимают участие в наземных операциях в Сирии, странах Африки и войне России с Украиной. Наемников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.