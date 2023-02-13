АО Коммерческий банк «Приватбанк» 31 января по результатам тендера заключило соглашение с фирмой «Ай Он» о поставках ноутбуков стоимостью 5,32 миллиона гривен.

Электронные торги провели на площадке банка, а затем отчитались о договоре в системе «Прозорро», пишут « Наши деньги ».

В общей сложности заказали 70 ноутбуков Apple MacBook Pro, перечень которых с ценами приведен в таблице ниже. В частности, 16-дюймовые поставят в феврале, а 13-дюймовые – до 6 июня.

Самые дорогие 10 ноутбуков MacBook Pro 16 A2485 с процессором M1 Pro, оперативной памятью 16 ГБ и встроенной памятью 512 ГБ по 91 999 грн. По данным Hotline, сейчас в интернет-магазинах подобные ноутбуки MacBook Pro 16 с операционной системой macOS Monterey продают по 85 999-114 999 грн. Низшая часть диапазона – малоизвестные сайты, а в известных Фокстроте и Эпицентре, являющихся авторизованными реселлерами, цена максимальная.

Также заказали ноутбуки MacBook Pro 13 с процессором M2 и встроенной памятью 512 ГБ. В частности, 40 штук с оперативной памятью 24 ГБ стоят по 75 600 грн, а подобные на рынке – от 85 745 грн, то есть на 13% дороже. Остальные 20 штук с оперативной памятью 16 ГБ стоят по 68 700 грн, а подобные на рынке – от 74 278 грн, то есть на 8% дороже.

У победителя было два конкурента, однако информация об участниках не раскрывается.

По данным системы «YouControl», столичная фирма «iOn» во главе с Романом Троценко зарегистрирована на кипрской «И.Е.М. Евро-Молл Лимитед». Конечным бенефициаром через EM Euro-Mall Limited является киприот Сергей Костевич, ранее бывший белорусом. Он является основателем холдинга ASBIS, который владеет брендами Prestigio, Canyon и Perenio.

Напомним, что заместитель руководителя председателя парламентской фракции «Слуга народа» Павел Халимон оказался в центре скандала – он приобрел в разгар полномасштабного вторжения дом на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.