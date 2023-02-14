Администрация президента США Джо Байдена предупредила украинские власти о том, что в войне против России наступил критический момент, чтобы изменить ее траекторию.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По мнению США, недавние пакеты помощи, предоставленные Конгрессом и союзниками, дают Украине наилучший шанс решительно изменить ход войны. При этом в администрации Байдена опасаются, что тяжело будет продолжать получать такой же уровень оборонной и экономической помощи от Конгресса.

У Байдена считают, что критический момент в войне наступит весной, когда начнется ожидаемое наступление России, а Украина вступит в контрнаступление.

При этом администрация американского президента работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Украине. Также ожидается, что на следующей неделе будет объявлен еще один крупный пакет военной помощи и новые санкции против России.

О критическом характере следующих нескольких месяцев Киеву уже заявили высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, в том числе заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, посетившие Украину в прошлом месяце.

Директор ЦРУ Уильям Бернс за неделю до них приезжал в Украину и проинформировал Владимира Зеленского о своих ожиданиях по поводу военных планов РФ на ближайшие месяцы.

Издание пишет, что Байден и его помощники стремятся избежать каких-либо признаков ослабления решимости Запада в преддверии годовщины вторжения, надеясь дать понять Путину, что поддержка Украины не ослабевает.

Но некоторые аналитики предупреждают, что ни Россия, ни Украина вряд ли получат решающее военное преимущество в ближайшем будущем.

Напомним, сегодня, 14 февраля, состоится девятое заседание Контактной группы по обороне Украины. Одним из главных вопросов станет тема передачи самолетов, сообщил Алексей Резников.