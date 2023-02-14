Администрация президента США Джо Байдена предупредила украинские власти о том, что в войне против России наступил критический момент, чтобы изменить ее траекторию.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По мнению США, недавние пакеты помощи, предоставленные Конгрессом и союзниками, дают Украине наилучший шанс решительно изменить ход войны. При этом в администрации Байдена опасаются, что тяжело будет продолжать получать такой же уровень оборонной и экономической помощи от Конгресса.
У Байдена считают, что критический момент в войне наступит весной, когда начнется ожидаемое наступление России, а Украина вступит в контрнаступление.
При этом администрация американского президента работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Украине. Также ожидается, что на следующей неделе будет объявлен еще один крупный пакет военной помощи и новые санкции против России.
О критическом характере следующих нескольких месяцев Киеву уже заявили высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, в том числе заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, посетившие Украину в прошлом месяце.
Директор ЦРУ Уильям Бернс за неделю до них приезжал в Украину и проинформировал Владимира Зеленского о своих ожиданиях по поводу военных планов РФ на ближайшие месяцы.
Издание пишет, что Байден и его помощники стремятся избежать каких-либо признаков ослабления решимости Запада в преддверии годовщины вторжения, надеясь дать понять Путину, что поддержка Украины не ослабевает.
Но некоторые аналитики предупреждают, что ни Россия, ни Украина вряд ли получат решающее военное преимущество в ближайшем будущем.
Напомним, сегодня, 14 февраля, состоится девятое заседание Контактной группы по обороне Украины. Одним из главных вопросов станет тема передачи самолетов, сообщил Алексей Резников.
Ранее президент Европейского парламента Роберт Мецол заявлял, что Евросоюз должен перейти к следующему шагу и рассмотреть возможности предоставить истребители Украине.
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Администрация президента США Джо Байдена предупредила украинские власти о том, что в войне против России наступил критический момент, чтобы изменить ее траекторию.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По мнению США, недавние пакеты помощи, предоставленные Конгрессом и союзниками, дают Украине наилучший шанс решительно изменить ход войны. При этом в администрации Байдена опасаются, что тяжело будет продолжать получать такой же уровень оборонной и экономической помощи от Конгресса.
У Байдена считают, что критический момент в войне наступит весной, когда начнется ожидаемое наступление России, а Украина вступит в контрнаступление.
При этом администрация американского президента работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Украине. Также ожидается, что на следующей неделе будет объявлен еще один крупный пакет военной помощи и новые санкции против России.
О критическом характере следующих нескольких месяцев Киеву уже заявили высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, в том числе заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, посетившие Украину в прошлом месяце.
Директор ЦРУ Уильям Бернс за неделю до них приезжал в Украину и проинформировал Владимира Зеленского о своих ожиданиях по поводу военных планов РФ на ближайшие месяцы.
Издание пишет, что Байден и его помощники стремятся избежать каких-либо признаков ослабления решимости Запада в преддверии годовщины вторжения, надеясь дать понять Путину, что поддержка Украины не ослабевает.
Но некоторые аналитики предупреждают, что ни Россия, ни Украина вряд ли получат решающее военное преимущество в ближайшем будущем.
Напомним, сегодня, 14 февраля, состоится девятое заседание Контактной группы по обороне Украины. Одним из главных вопросов станет тема передачи самолетов, сообщил Алексей Резников.
Ранее президент Европейского парламента Роберт Мецол заявлял, что Евросоюз должен перейти к следующему шагу и рассмотреть возможности предоставить истребители Украине.