В Николаевской области продолжается набор добровольцев в стрелковый батальон «Николаев», который будет подразделением Вооруженных сил Украины.

Об этом 14 февраля в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

По его словам, командование стрелкового батальона «Николаев» ожидает увидеть в своих рядах добровольцев и мотивированных граждан, готовых отражать вооруженную агрессию России.

При заполнении анкеты потенциальным бойцам, кроме привычных паспортных данных, необходимо указать:

степень образования;

наличие боевого опыта и звания;

наличие хронических заболеваний или ранений.

Добровольцам также предлагают указать, в какую роту они хотят попасть, если была предварительная договоренность с руководством или собратьями.

О формировании стрелкового батальона «Николаев» еще 1 февраля проинформировало официальное издание Верховной Рады «Голос Украины». В прессрелизе говорилось, что набор добровольцев осуществляется как в Николаеве, так и других населенных пунктах региона.

— Николаевский областной ТЦК приглашает военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете, внутренне перемещенных лиц или временно находящихся на территории Николаевской области вступить в ряды стрелкового батальона ВСУ. Присоединиться можно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Николаева по месту жительства, — говорилось в сообщении «Голос Украины» от 1 февраля.

Напомним, что в состав Николаевского отдельного стрелкового батальона уже подали заявки около 90 желающих из 600 запланированных мест.