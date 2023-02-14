В Николаевской области продолжается набор добровольцев в стрелковый батальон «Николаев», который будет подразделением Вооруженных сил Украины.
Об этом 14 февраля в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.
По его словам, командование стрелкового батальона «Николаев» ожидает увидеть в своих рядах добровольцев и мотивированных граждан, готовых отражать вооруженную агрессию России.
При заполнении анкеты потенциальным бойцам, кроме привычных паспортных данных, необходимо указать:
Добровольцам также предлагают указать, в какую роту они хотят попасть, если была предварительная договоренность с руководством или собратьями.
О формировании стрелкового батальона «Николаев» еще 1 февраля проинформировало официальное издание Верховной Рады «Голос Украины». В прессрелизе говорилось, что набор добровольцев осуществляется как в Николаеве, так и других населенных пунктах региона.
— Николаевский областной ТЦК приглашает военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете, внутренне перемещенных лиц или временно находящихся на территории Николаевской области вступить в ряды стрелкового батальона ВСУ. Присоединиться можно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Николаева по месту жительства, — говорилось в сообщении «Голос Украины» от 1 февраля.
Напомним, что в состав Николаевского отдельного стрелкового батальона уже подали заявки около 90 желающих из 600 запланированных мест.
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В Николаевской области продолжается набор добровольцев в стрелковый батальон «Николаев», который будет подразделением Вооруженных сил Украины.
Об этом 14 февраля в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.
По его словам, командование стрелкового батальона «Николаев» ожидает увидеть в своих рядах добровольцев и мотивированных граждан, готовых отражать вооруженную агрессию России.
При заполнении анкеты потенциальным бойцам, кроме привычных паспортных данных, необходимо указать:
Добровольцам также предлагают указать, в какую роту они хотят попасть, если была предварительная договоренность с руководством или собратьями.
О формировании стрелкового батальона «Николаев» еще 1 февраля проинформировало официальное издание Верховной Рады «Голос Украины». В прессрелизе говорилось, что набор добровольцев осуществляется как в Николаеве, так и других населенных пунктах региона.
— Николаевский областной ТЦК приглашает военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете, внутренне перемещенных лиц или временно находящихся на территории Николаевской области вступить в ряды стрелкового батальона ВСУ. Присоединиться можно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Николаева по месту жительства, — говорилось в сообщении «Голос Украины» от 1 февраля.
Напомним, что в состав Николаевского отдельного стрелкового батальона уже подали заявки около 90 желающих из 600 запланированных мест.