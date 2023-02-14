По прогнозам экспертов в 2023 году аграрии будут уменьшать посевы кукурузы, пшеницы и ячменя, а на замену будут сеять больше масличных культур.

При этом идущей на внутреннее потребление агропродукции хватит для всей страны, подчеркнул Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

Парламентарий прогнозирует, что аграрии увеличат объемы подсолнечника, рапса и сои.

— Это будет происходить, в частности, из-за того, что урожайность этих культур на гектар меньше, но стоимость выше зерновых, – отметил Председатель Комитета и добавил, что в целом, по прогнозам, посевные площади в 2023-м году уменьшатся на 15-20%.

По его словам, это также означает снижение и экспортного потенциала страны, поскольку будет засеяно меньше кукурузы, которая была основным экспортным товаром в предыдущие годы.

— Однако ожидаем определенный рост доходности агропродукции. Ведь хоть и с трудом, «зерновой коридор» работает, – отметил Александр Гайду.

Также, отметил он, благодаря деоккупации части Херсона в этом году может возобновиться выращивание овощей, фруктов и ягод, дефицит которых украинцы почувствовали в прошлом году.

— Уверен, что продовольственного кризиса в Украине не будет, — у нас хватит ресурсов для обеспечения страны всеми группами агропродукции. Ожидаем возвращения всех наших территорий, хозяйств, чтобы люди снова смогли эффективно работать в свободной и мирной Украине, – добавил Александр Гайду.

Напомним, программы поддержки аграриев в 2023 году будут продолжены, заявил народный депутат, глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.