В Черниговской области заработал первый модульный мост из шести, которые были переданы Украине правительством Франции.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Facebook .

— Заработал еще один мост, предоставленный французскими партнерами. 42-метровую конструкцию установили в Старом Белоусе, – отметил Чаус.

По его словам, мост цельнометаллический. Дорожная поверхность из деревянного настила. Конструкция может выдержать автомобили весом 18 тонн. Сообщается, что новая конструкция – это временная мера на время строительства нового капитального моста.

— В общем, французские партнеры предоставили Черниговской области 6 сборных конструкций, установкой трех занимается Управление капитального строительства ОВА. Первая – уже служит жителям Нового Белоуса, – добавил глава Черниговской ОВА.

Ранее сообщалось, что в Снигиревской общине Николаевской области ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец вместо разрушенного во время боев в регионе.