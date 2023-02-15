По данным на утро среды, 15 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 690 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 тысяч 770 военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 7 ББМ, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 139770 (+690) человек ликвидировано,

танков ‒ 3290 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6507 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2303 (+4) ед,

РСЗО - 466 (+0) ед,

средства ПВО - 236 (+2) ед,

самолетов - 298 (+0) ед,

вертолетов - 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2011 (+0),

крылатые ракеты - 857 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5161 (+6) ед,

специальная техника - 219 (+1).

Напомним, в Николаевской области продолжается набор добровольцев в стрелковый батальон «Николаев», который будет подразделением Вооруженных сил Украины.