По данным на утро среды, 15 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 690 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 тысяч 770 военных.
Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 7 ББМ, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, в Николаевской области продолжается набор добровольцев в стрелковый батальон «Николаев», который будет подразделением Вооруженных сил Украины.
|
Єдність та усвідомлення цінності національної ідентичностіТарас Кремінь
|
Google зняв санкції з НикВестиОлег Деренюга
По данным на утро среды, 15 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 690 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 тысяч 770 военных.
Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 7 ББМ, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, в Николаевской области продолжается набор добровольцев в стрелковый батальон «Николаев», который будет подразделением Вооруженных сил Украины.