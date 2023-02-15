Военное производство России критически ослабляется и не отвечает требованиям Министерства обороны и оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что об ослаблении российского оборонпрома говорят публичные заявления руководства РФ. Так, 9 февраля заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Омский завод машиностроения и призвал увеличить производство танков.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин во время совещания 12 февраля раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность.

— Высокопоставленные российские руководители, вероятно, отдают себе отчет, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усиливающейся стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину, — объясняют разведчики.

По данным разведки, военное производство России не отвечает потребностям Минобороны в отношении ресурсов, необходимых оккупантам в Украине, а также восстановлению запасов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму сжигают трупы российских военных, чтобы скрыть огромные потери в войне против Украины.