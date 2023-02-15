В украинских школах могут появиться занятия по довоенной подготовке и тактической медицине. В настоящее время разрабатывается концепция таких занятий.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, сейчас над содержанием и наполнением дисциплин работает Институт модернизации образования. Также решается кто сможет преподавать такие дисциплины.

— Очень не хочется, чтобы мы возвращались к той практике, которая была, когда при всем уважении отставной пенсионер будет рассказывать, что сейчас происходит, – отметил Сергей Бабак.

По его мнению, частично преподавание могли взять на себя ветераны войны или терробороны.

— Тогда там будут и основы тактической медицины, и основы тактической подготовки и так далее. Кроме того, замечу, что и для ребят все это нужно одинаково. Так или иначе может отличаться программа, но, по сути, она должна быть одинаковой, потому что и парни должны разбираться в медицине, и девушки должны иметь навыки обращения с оружием, – народный депутат.

Также он считает, что уроки по довоенной подготовке и тактической медицине нужно вводить с 8-9 классов, а не 10-11, потому что часть детей после девяти лет идет в профессиональное образование.

Кроме того Сергей Бабак отметил, что сейчас нарабатывается концепция безопасности в школах. По его словам, есть идея добавить в школах офицера по безопасности, который будет являться сотрудником МВД. Он должен следить за безопасностью в школе на уровне видеонаблюдения, тревожными кнопками, а также при необходимости передавать информацию в органы внутренних дел для быстрого реагирования.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в сентябре 2023 года в городе планируют открыть школы.