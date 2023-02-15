В Киеве правоохранители разоблачили воспитателей частного детсада, которые издевались над детьми и пытали их. Злоумышленницы, в частности, подавляли своих питомцев, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По словам правоохранителей, персонал учреждения, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, систематически совершал в отношении детей насилие и пытки.

— После того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, за дверью начинались пытки и издевательства. Именно такими «методами» работнице сада обучали малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям, – рассказали в полиции.

Злоумышленницы за невыполненные задания закрывали малышей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли малышей в присутствии других детей. Кроме того, они заставляли питомцев стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Во время обысков в детском саду и по месту жительства директора заведения были изъяты вещественные доказательства. Четверым работникам учреждения сообщили о подозрении в пытках, совершенных повторно или по предварительному сговору группой лиц. Участие других работников в издевательстве над детьми устанавливается.

— Также следователи вручили подозреваемым ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В ходе следствия будет дана оценка действиям руководства заведения, контролирующих органов и других учреждений, которые предоставляли разрешительную документацию на функционирование заведения, - подчеркнули в полиции.