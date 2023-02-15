Правоохранители пришли с обысками к основателю и CEO IT-компании MacPaw Александру Косовану и в офис компании. Силовики изъяли технику.

Об этом сообщил сам бизнесмен.

Для обыска пришли представители Специализированной экологической прокуратуры, Главного следственного управления Национальной полиции и оперативные работники.

По словам Косована, обыски связаны с земельными участками, которые компания приобрела в период с 2016 по 2021 год. Идет речь о базе отдыха, которую компания построила для своих сотрудников под Киевом.

— Мы предоставляем стражам порядка всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине. Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, нами заинтересовались чиновники, пытающиеся теперь отобрать эти земли и активы, – написал гендиректор MacPaw.

Украинский адвокат и основатель юридической компании «Миллер» Маси Найем предложил Косовану юридические услуги.

— Должна быть ответственность правоохранителей за вред, который они наносят такими действиями. Бизнесу во время войны нужно помогать. Если есть подозрение в совершении преступления – должна состояться коммуникация с бизнесом. Обыски, тем более в компании помогающей армии и публичной, это последний шаг. Когда исчерпаны другие инструменты, – написал Найем в Facebook.

Позже Нацполиция и Специализированная экологическая прокуратура прокомментировали обыски в ИТ-компании MacPaw. Они говорят, что в компанию приходили из-за самопроизвольного увеличения береговой линии на территории, где MacPaw строит комплекс отдыха.

Правоохранители установили, что на территории стоит незаконно добывающий песок земснаряд. Ущерб для государства правоохранители оценили в 12,5 млн грн.

Глава Минцифры Михаил Федоров, комментируя обыски, заявил, что «ему стыдно» и что «нельзя останавливать работу компании через участок земли».

MacPaw основана в 2008 году и занимается разработкой программного обеспечения для обслуживания техники Apple. Головной офис находится в Киеве. Сам Косован входит в список 100 самых богатых украинцев. Forbes оценивают его состояние более чем в $200 миллионов (за 2021 год).