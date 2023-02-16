В Нью-Йорке на аукцион Sotheby's выставили самую раннюю и полную еврейскую Библию из когда-либо обнаруженных, ее возраст насчитывает более 1 100 лет.

Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о том IX века Кодексе Сассуна. Он является важной связью между Свитками Мертвого моря и современной Библией. Кодекс Сассуна выставляют на торги в качестве раннего примера почти полного кодекса, содержащего все 24 книги еврейской Библии (в ней отсутствуют около пяти листов, включая первые 10 глав Книги Бытия). Книга была выставлена на торги с отметкой от $30 до $50 миллионов — что делает ее самым ценным историческим документом или рукописью из представленных на аукционе.

Еврейская Библия состоит из 24 книг, разделенных на три части: Пятикнижие, Пророки и Писания. Она является основой иудаизма и других авраамических религий. В христианстве тексты называются Ветхим Заветом и включены в библейский канон. Ислам также уделяет особое внимание историям еврейской Библии, многие из которых включены в Коран и другие важные произведения исламской литературы.

До появления первых кодексов (рукописей в виде книг) еврейской Библии существовали только части или разделы библейских текстов в виде свитков. Кодекс Сассуна назван в честь его выдающегося современного владельца Дэвида Соломона Сассуна (1880—1942), собравшего самую значительную в мире частную коллекцию еврейских артефактов и рукописей на иврите.

Книга идет на аукцион из коллекции Жаки Сафра, торги пройдут в мае 2023 года. Рекорд ценнейшего исторического текста и рукописи, проданной на аукционе, принадлежит первому изданию Конституции США — 43 миллиона долларов.

Ричард Остин, глава отдела книг и рукописей Sotheby's, сказал, что Кодекс Сассуна был «безусловно, одним из важнейших и уникальных текстов в истории человечества».