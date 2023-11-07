Президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з керівниками литовських дипломатичних місій закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.

Про це написала пресслужба литовського президента.

У розмові з дипломатами Гітанас Науседа заявив, що міжнародна ситуація стрімко погіршується, світ дедалі більше охоплює нестабільність, а на зміну міжнародному праву та дипломатії дедалі частіше приходить груба сила.

За словами президента, останнім часом зростає кількість осередків агресії та військових конфліктів, а фактор раптовості починає домінувати в міжнародних процесах.

Він наголосив, що ці тенденції означають ще більші виклики Литві та її дипломатичній позиції у світі, тому дипломатична служба має бути готова працювати в умовах геополітичної невизначеності.

На думку президента, нові конфлікти, що спалахують у різних частинах світу, відвертають увагу міжнародної спільноти від російської війни в Україні та загалом від агресивних намірів Росії у сфері зовнішньої політики.

«Значення України для нас було, є і буде екзистенційним. І всі зусилля дипломатичної служби мають бути зосереджені на цьому пріоритеті. Втоми від війни не можна допустити, незважаючи ні на що. Ми, як і раніше, повинні послідовно мобілізувати всебічну міжнародну підтримку України, порушувати питання відповідальності Росії за агресію і воєнні злочини, а також зберігати євроатлантичну перспективу України в міжнародному порядку денному», — заявив Гітанас Науседа.

У своєму виступі президент наголосив на важливості розвитку трансатлантичних відносин та ефективного функціонування НАТО і ЄС, необхідності спільної роботи із союзниками та партнерами для захисту демократичних цінностей і міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Нагадаємо, що Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що затримки з наданням Україні обіцяних Євросоюзом артснарядів повʼязані з обмеженими можливостями військово-промислового комплексу.