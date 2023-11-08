Давид Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія анонсував розгляд призначення нового голови Фонду державного майна України.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, кандидатом є голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Ще одне кадрове призначення тижня — новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат — очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль», — зазначив він.

Нагадаємо, що до 5 вересня 2023 року головою Фонду державного майна був Рустем Умєров, який зараз очолює Міністерство оборони України. Наразі виконує обов‘язки голови ФДМУ Олександр Федоришин.