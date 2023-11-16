Північна Корея і Росія підписали протокол про розширення співпраці за підсумками двосторонніх переговорів з питань економіки, науки і технологій, що відбулися в Пхеньяні.

Про це написало агентство Yonhap та північнокорейські державні ЗМІ.

Угоду підписали після того, як дві країни провели в середу 10-е засідання Комітету зі співробітництва в галузі торгівлі, економіки, науки і технологій, повідомило офіційне Центральне телеграфне агентство КНДР.

Зустріч відбулась у продовження саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним у вересні. Російська урядова делегація на чолі з міністром природних ресурсів Александром Козловим прибула до Пхеньяна у вівторок.

На зустрічі обговорювали кроки щодо «пожвавлення і розширення багатогранного двостороннього обміну і співпраці в різних сферах, включаючи торгівлю, економіку, науку і техніку», відповідно до угоди, досягнутої на саміті Кіма і Путіна, повідомило Центральне телеграфне агентство КНДР.

Спільний комітет КНДР і РФ, консультативний орган з питань економічного співробітництва на рівні міністрів, провів девʼять раундів засідань у період з 1996 по 2019 рік.

Південнокорейське міністерство обʼєднання раніше заявляло, що на листопадовому засіданні комітет, ймовірно, обговорить різні питання, починаючи від продовольчої допомоги, економічної та логістичної співпраці і закінчуючи відправкою північнокорейських робітників до Росії.

Центральне телеграфне агентство КНДР окремо повідомило, що міністри спорту Північної Кореї і Росії провели переговори в Пхеньяні і підписали угоду про розширення обмінів і співпраці в спортивній сфері на 2024-2026 роки.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у вересні цього року повідомляв, що Російська Федерація вже отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети для «‎Градів»‎.

Також Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що КНДР причетна до війни в Україні, а також до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.