Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні та Ізраїлю. Таким чином США знову вдалося уникнути «шатдауну».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду у четвер, 16 листопада. Зазначається, що низка федеральних органів США отримали фінансування до 19 січня 2024 року, щоб продовжити проєкти і заходи.

Ще низка урядових органів будуть фінансуватися у рамках тимчасового бюджету до 2 лютого 2024 року.

Варто додати, що тимчасовий бюджет не включає коштів для надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.