Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні та Ізраїлю. Таким чином США знову вдалося уникнути «шатдауну».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.
Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду у четвер, 16 листопада. Зазначається, що низка федеральних органів США отримали фінансування до 19 січня 2024 року, щоб продовжити проєкти і заходи.
Ще низка урядових органів будуть фінансуватися у рамках тимчасового бюджету до 2 лютого 2024 року.
Варто додати, що тимчасовий бюджет не включає коштів для надання допомоги Україні та Ізраїлю.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні та Ізраїлю. Таким чином США знову вдалося уникнути «шатдауну».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.
Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду у четвер, 16 листопада. Зазначається, що низка федеральних органів США отримали фінансування до 19 січня 2024 року, щоб продовжити проєкти і заходи.
Ще низка урядових органів будуть фінансуватися у рамках тимчасового бюджету до 2 лютого 2024 року.
Варто додати, що тимчасовий бюджет не включає коштів для надання допомоги Україні та Ізраїлю.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.