У США суддя зі штату Колорадо відхилила позов, який вимагав заборонити ексглаві країни Дональду Трампу брати участь у президентських виборах у 2024 році.

Про це пише BBC.

Позивачі вимагали в суду заборонити Трампу брати участь у праймериз — голосуванні, у якому обирається один кандидат від партії — у звʼязку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021. Це могло статися на підставі 14-ї поправки до Конституції країни, яка передбачає, що посадовець не може обіймати посаду, якщо присягнув дотримуватися Конституції, а потім «взяв участь у повстанні проти неї».

Хоча суддя визнала, що експрезидент підбурював бунт, вона все одно дійшла висновку, що така поправка не може бути застосована до Трампа. За її рішенням, у поправці не йдеться про президентів.

Раніше подібні позови проти колишнього очільника Сполучених Штатів на основі поправки часів Громадянської війни в США також провалилися в трьох інших штатах — Нью-Гемпширі, Міннесоті та Мічигані.

Однак громадяни планують подати апеляцію. Так справу ще можуть розглянути у Верховному суді Колорадо, а потім – у Верховному суді США.

Як відомом, 6 січня 2021 року сотні людей прорвалися через поліційний кордон у будівлю Капітолія у Вашингтоні, де американський парламент мав затвердити результати виборів президента США. Засідання Сенату (а згодом — і Палати представників) тимчасово перервали, а в Конгресі оголосили локдаун. Проте конгресмени пізніше зібралися на засідання й оголосили Байдена переможцем виборів.

Відомо, що внаслідок штурму загинули п'ятеро людей, серед яких четверо мітингарів та один поліціянт, були й поранені серед протестувальників і правоохоронців.

Події 6 січня стали приводом для оголошення Трампу імпічменту. Палата представників звинуватила тоді ще президента в «підбурюванні до повстання» й 13 січня проголосувала за цією статтею імпічменту. Трамп став єдиним президентом США, якому імпічмент оголосили вдруге. Водночас Сенат не знайшов достатньо голосів для того, щоб засудити Трампа.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.