Народний депутат України Артем Чорноморов привітав аграріїв Миколаївщини з професійним святом — Днем працівників сільського господарства України.

Про це повідомляє пресслужба народного депутата.

«Сьогодні я хочу висловити свою щиру подяку усім тим, чия праця та відданість роботі на українській землі робить наше зерно таким цінним та визнаним як в Україні, так і за її межами. Ваша мужність та невтомна праця заслуговують на найщирішу вдячність. Сьогодні виробництво сільськогосподарської продукції стало ще одним фронтом, де ми втрачаємо техніку, родючість наших ґрунтів та, що ще найтяжче, — наших співгромадян.

Нехай сьогоднішнє професійне свято землеробів буде для нас нагадуванням про те, якою ціною обходиться кожний кілограм українського хліба. Дякую вам за ваш внесок у національну харчову безпеку та за вашу неоціненну роботу на благо України», — сказав Артем Чорноморов.