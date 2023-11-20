Литва накладатиме штрафи за недотримання міжнародних санкцій, при цьому отримані кошти будуть перераховані до Фонду співробітництва з метою розвитку для відновлення України.

Про це пише Укрінформ.

За поправку до Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги проголосували 99 членів Сейму. Згідно з прийнятим рішенням, до Фонду надходитимуть кошти від штрафів і конфіскованих активів у разі недотримання міжнародних або національних санкцій.

У поправці також уточнюється, що ці кошти будуть використовуватися виключно для підтримки, пов’язаної з відновленням України після російської агресії.

Зазначається, що ця поправка діятиме протягом десяти років, до січня 2034 року.

— Мета полягає в тому, щоб Литва зробила єдиний внесок у відновлення України і продемонструвала свою тверду прихильність підтримці України перед обличчям російської агресії, — заявила заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене.

За її словами, Литва вживатиме заходів щодо сприяння відновленню України самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу або на міжнародному рівні.

Раніше Міністерство оборони Литви заявило про надання нової партії військової допомоги Україні.