Представники бізнесу скаржаться на тиск з боку правоохоронців, але самі порушують закони, натомість прикриваються тим, що допомагають армії.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю «Економічній правді».

Зокрема, він розповів про зустріч із представниками бізнесу, які скаржилися на тиск з боку правоохоронців.

«Дуже багато фону, наскільки тиснуть, як бізнесу важко, як погано в країні працюється, як правоохоронці знущаються з бізнесу. Але коли ти йдеш і починаєш розбирати конкретні приклади, то, на превеликий жаль закінчується все тим самим — «так ми ж армії допомагаємо», «так ми ж взагалі хороші», «так ми ж маємо право робити все, що хочемо», не платити податки, отримувати ліцензії без конкурсів, добувати корисні копалини без ліцензії, порушувати якесь цільове призначення земельних ділянок», — пояснив заступник глави ОП.

За словами Ростислава Шурми, такий аргумент наводили 30% представників бізнесу.

«А те, що відбувається в юридичній площині, то в 90% випадків — це такі речі, за які в іншій країні підприємець міг би бути вже у в’язниці», — додав він.

Нагадаємо, за ініціативи Миколаївської ОВА, спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Миколаївській області, оголошено конкурс серед підприємців області на отримання фінансової підтримки.