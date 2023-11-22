Максим Субх

Військові перевороти у країнах Африки та вихід Франції з деяких із них певною мірою впливають на їхню позицію щодо підтримки українських резолюцій в ООН, але це не заперечує бажання цих країн розвивати двосторонні відносини.

Про це заявив Укрінформу спеціальний представник України з питань Близького Сходу і Африки Максим Субх, який минулого тижня відвідав штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку.

Він розповів, що Третій комітет Генасамблеї 15 листопада попередньо схвалив проєкт резолюції «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь». Остаточне ухвалення документа очікується на сесії Генасамблеї у грудні.

— Розгляд у Третьому комітеті — це, так би мовити, перевірка температури по палаті. Загалом, є деякі негативні тенденції, які стосуються лише окремих країн Африки і Близького Сходу, але вони не такі масштабні. Ми побачили певний відкат щодо кількості голосів від торішнього голосування, — зазначив дипломат.

Спецпредставник розповів, що лише з однією країною Африки в нас досі немає дипломатичних відносин — із Сомалі.

— А в деяких країнах відбулися певні політичні зміни, які вплинули на їхню позицію. Ці тенденції також пов’язані зі змінами і зменшенням впливу в Африці наших західних партнерів, зокрема Франції, — пояснив він.

За його словами, результати голосування в Третьому комітеті (77 голосів за, 14 проти, 79 утрималися) «не позбавляють нас надії на те, що на сесії Генасамблеї ми зможемо їх покращити».

— Маємо приблизно місяць, щоб включити турборежим і попрацювати з країнами поіменно, — наголосив Максим Субх.

Він нагадав, що в Африці Україна має поки що десять посольств.

— Незабаром з’являться нові, і це теж буде додатковим важелем, щоб підтримувати прямий діалог, — сказав дипломат.

Щодо позицій африканських країн в ООН, то, за словами Максима Субха, він «дуже багато чув порад і побажань від африканців про те, що не слід вважати голосування в ООН повним відображенням їхнього ставлення до партнерства з нашою країною». Це політичний складник, на який впливає дуже багато різних чинників. Але є і двосторонній компонент — торговельно-економічна співпраця, наголосив він.

Максим Субх пояснив, що українським виробникам, переробникам, експортерам потрібно знаходити нові ринки, «тим більше що Африка має доступ до зовнішнього фінансування, кредитування» від ЄС і США.

Серед африканських країн, які послідовно підтримують Україну, спецпредставник назвав Ліберію, Малаві, Кенію, Чад. Також є «чудовий діалог» з Південно-Африканською Республікою, яка «від першого дня з нами за Формулою миру». Дипломат також виокремив Ботсвану, яка хоч і утримується при розгляді українських резолюцій, «як і переважна більшість африканських країн», але готова розвивати двосторонню співпрацю.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський провів зустріч з журналістами африканських ЗМІ. Були представлені медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії.