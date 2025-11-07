Росія завербувала африканців із 36 країн, більшість гине за місяць, — глава МЗС

Україна закликала африканські держави зупинити вербування своїх громадян Росією. Фото: ukrinform.ua

Щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн беруть участь у війні проти України на боці Росії. Реальна кількість може бути значно більшою.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Росія активно вербує африканців різними способами: частину спокушає грошима, інших обманює або змушує підписувати контракти під тиском. У МЗС наголошують, що підписання таких документів фактично рівнозначне смертному вироку.

Реклама

Більшість іноземців російське командування одразу відправляє на «м’ясні штурми», де їх швидко вбивають. Андрій Сибіга підкреслив, що російські військові ставляться до африканських найманців як до «другосортного, витратного людського матеріалу».

Міністр зазначив, що більшість таких бойовиків не живуть більше місяця, однак є два способи уникнути загибелі: не вступати до лав російської армії або, якщо вже опинилися на фронті, здатися в полон.

«Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії. Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право», — заявив Андрій Сибіга.

Він додав, що Україна й надалі інформуватиме про регіони та країни, громадяни яких воюють за Росію, а також про іноземців, які потрапляють у полон.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні та вимагало пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ. Тоді Андрій Сибіга наголосив, що китайці, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна.