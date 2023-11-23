Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте відвідає Україну з багатоденним візитом, у планах зустріч з українськими лідерами.

Про це повідомило LRT.

За даними видання, премʼєрка сьогодні, 23 листопада виїде з Литви в Україну у другій половині дня. Її візит триватиме з четверга по неділю.

Програма візиту поки що не розголошується.

«Я зустрінуся з українськими лідерами, а в суботу візьму участь в «Українській зерновій ініціативі», яку минулого року відкрив президент Володимир Зеленський», — заявила Інґріда Шимоніте.

Відповідаючи на запитання, що вона планує обговорити в Україні, вона сказала, що «всі теми будуть обговорюватися».

Нагадаємо, що Міністерство оборони Литви заявило про надання нової партії військової допомоги Україні.

Також Литва передала Україні три мільйони боєприпасів і зимове спорядження.