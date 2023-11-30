Українська делегація залишила зал засідань міністерської зустрічі ОБСЄ у Скоп’є, коли почав виступати глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди».

Українська делегація у повному складі вийшла з зали, коли російський міністр почав свій виступ.

При цьому Україну підтримали і кілька інших делегацій, перелік яких поки невідомий.

Після завершення виступу Сергій Лавров одразу залишив зал засідань.

у вівторок МЗС України оголосило про відмову міністра від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на зустріч главу МЗС РФ Сергєя Лаврова. Згодом глави МЗС країн Балтії приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова. Не з’явився на засіданні і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, на початку року в ОБСЄ заявили, що в організації немає механізму призупинення участі країн, який можна було б використати для виключення Росії.