Наступні місяці будуть вирішальними у війні проти Росії, — Зеленський
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- Марія Хаміцевич
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17:00, 23 вересня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні проти Росії.
Про це він сказав на церемонії нагородження премією Американської академії досягнень.
За словами Володимира Зеленського, Україна та союзники мають «бути швидшими», щоб «не втратити наступні кілька місяців у війні» і «наступні десятиліття». Для цього в України є план перемоги, який він покаже США та іншим союзникам.
«У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні — війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, — у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат», — заявив Володимир Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність українського плану перемоги, який він представить у вересні президенту США Джо Байдену.