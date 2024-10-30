Депутати міської ради просять Кабмін та Парламент збільшити зарплатню педагогам і науковцям

Свято першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 30 жовтня, під час сесії міської ради депутати ухвалили звернення щодо збільшення зарплати педагогам і науково-педагогічним працівникам.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Під час обговорення питання депутат міської ради Олена Кісельова наголосила: мова йде про виживання всієї галузі.

У свою чергу, міський голова Олександр Сєнкевич відзначив велике значення праці освітян.

«Людина, яка отримала відповідну вищу освіту і бажає навчати наших дітей, повинна отримувати зарплату, більшу ніж в середня в регіоні», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Натомість ситуація в галузі не викликає оптимізму - сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії є нижчим на 268 грн від мінімальної зарплати.

Аби виправити це, необхідно внести зміни у законодавство України, наголошують депутати.

Наводимо повний текст звернення Миколаївської міської ради.

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Миколаївської міської ради VIII скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам

Сьогодні освітній процес у нашій державі відбувається під звуки сирен, часто під звуки обстрілів. Дехто взагалі втратив можливість навчати та навчатися. Повномасштабне російське вторгнення призвело до масштабного руйнування освітньої інфраструктури, вимушеного внутрішнього переміщення учасників освітнього процесу, їхнього виїзду за кордон, знищення українських освітян на тимчасово окупованих територіях.

Ворог робить усе для знищення української освіти, бо чудово розуміє її силу. У таких умовах держава повинна дбати про педагогічних та науково-педагогічних працівників, які продовжують виховувати українських громадян міцної, незламної держави.

Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» передбачено, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» (далі – Постанова), якою затверджено схему посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Здавалося б, розміри посадових окладів, а також доплат та надбавок для педагогічних та науково-педагогічних працівників мали б забезпечити обіцяні гідні заробітні плати для освітян. Однак, цього не сталося – з 2019 року Постанова зупинялась і не виконувалась. Пояснення завжди одне і теж – в державному бюджеті відсутні кошти на реалізацію нових умов оплати праці для освітян.

У зв’язку з цим, посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників визначаються на рівні єдиної тарифної сітки (ЄТС), яка передбачає для І-го тарифного розряду впродовж 2024 року – 3195 грн.

Як відомо, з 01.04.2024 в Україні зросла мінімальна заробітна плата – з 7100 грн до 8000 грн.

Проте, на сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14 тарифним розрядом ЄТС становить 7732 грн і є нижчим на 268 грн від мінімальної зарплати. У підсумку виходить, що молоді вчителі з відповідним посадовим окладом тарифного розряду, тарифного коефіцієнту, з урахуванням доплат та надбавок часто отримують заробітну плату в розмірі близько 6500 грн.

Ситуацію потрібно докорінно змінити, адже у складних умовах воєнного стану педагогічні та науково-педагогічні працівники закладають основу інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку молодого покоління українців.

Ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, звертаємося до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам, зокрема закликаємо:

1) прийняти постанову, якою збільшити посадовий оклад працівника І?го тарифного розряду ЄТС до рівня 3600 гривень, що передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», а саме внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

2) внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», якою передбачити твердий розмір надбавки до посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування у розмірі 30 відсотків;

3) починаючи з 01.01.2025, відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

Ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, впевнені, що кваліфіковані педагогічні та науково-педагогічні працівники, які отримуватимуть гідну оплату праці, зможуть створити міцну, життєздатну державу, забезпечити майбутнє прийдешніх поколінь.

Заробітна плата вчителів у 2024 році

Система оплати праці освітян передбачає базову ставку та певні надбавки. На розмір заробітної плати педагогічних працівників впливають:

Надбавки за стаж роботи (вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих); Престижність праці (від 5% до 30%); Класне керівництво, перевірка учнівських робіт; Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.

Залежно від наявності тих чи тих надбавок і доплат та їхнього розміру учителі отримуватимуть різну заробітну плату.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий початку оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.

Однак згодом він сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.

Водночас у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

А через відтік школярів у Миколаєві вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через, як повідомлялось, це частину вчителів доведеться скоротити.

Разом з тим, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.