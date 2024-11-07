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Президент Володимир Зеленський: Нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна державна адміністрація

  • 19:00, 07 листопада, 2024

Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. Фото: president.gov.uaВолодимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. Фото: president.gov.ua

Глава держави взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, що відбувається в Будапешті.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Глава держави наголосив, що концепція «мир завдяки силі» вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність, і зараз вона потрібна знову.

Президент подякував усім присутнім у залі за підтримку України та українського народу, а також за відстоювання права нашої країни використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії.

Докладніше на сайті Офіс Президента України: https://bit.ly/3AEQoGb

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом.

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