Президент Володимир Зеленський: Нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах
- Пресреліз
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- Миколаївська обласна державна адміністрація
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19:00, 07 листопада, 2024
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Глава держави взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, що відбувається в Будапешті.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Глава держави наголосив, що концепція «мир завдяки силі» вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність, і зараз вона потрібна знову.
Президент подякував усім присутнім у залі за підтримку України та українського народу, а також за відстоювання права нашої країни використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії.
Докладніше на сайті Офіс Президента України: https://bit.ly/3AEQoGb
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом.
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