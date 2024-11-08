Фракція «Батьківщина» вимагає внести зміни до проєкту бюджету та додати ще ₴133 млрд

Голова політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що під час обговорення проєкту бюджету на 2025 рік фракція висунула вимогу включити в доходну частину бюджету 133 мільярди гривень.

Вона заявила про це з парламентської трибуни під час розгляду бюджету.

— Одним передбачили в бюджеті оплату праці на основі 30% мінімального прожиткового рівня (норма смерті), а іншим, обраній касті, передбачили заробітні плати ві 100 тисяч гривень в місяць і більше, аж до 1 мільйона. Це не бюджет, а свідоме знищення української нації, друга війна проти українців в тилу, — сказала Юлія Тимошенко.

Вона зокрема заявила, що в доходній частині бюджету не враховано суму в 133 мільярди гривень, які «зникла внаслідок побудованої фінансової піраміди між Нацбанком, комерційними банками і бюджетом».

Юлія Тимошенко зауважила, що саме виведення з бюджету цих коштів є причиною замороження на наступний рік існуючих пенсій, заробітних плат медикам, освітянам, науковцям, бібліотекарям іншим працівникам, на які неможливо вижити.

Крім того, Юлія Тимошенко звернула увагу на важливість соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та зазначила, що скорочення допомоги цій категорії громадян є неприйнятним.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт державного бюджету на 2025 рік. Його підтримали 247 парламентарі.