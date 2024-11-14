Республіканці отримали контроль над обома палатами Конгресу США, — ЗМІ

Будівля Конгресу Сполучених Штатів Америки. Фото: usukraine.org

Республіканська партія США здобула більшість у Палаті представників, отримавши 218 місць проти 208 у демократів.

Про це, 14 листопада, повідомило видання Associated Press.

Нагадаємо, що раніше республіканці вже здобули більшість у Сенаті, що тепер забезпечує їм контроль над обома палатами Конгресу та посилює їхню політичну позицію.

У виданні зазначили, що підрахунок голосів в Аризоні та Каліфорнії забезпечив республіканцям вирішальну перевагу. Хоча ця більшість невелика, вона надає республіканським лідерам повноваження для реалізації ключових пунктів програми Дональда Трампа, таких як посилення операцій з депортації, продовження податкових пільг та проведення економічних реформ.

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Проте, оскільки деякі голоси на виборах ще не підраховані, республіканці можуть отримати більшість із перевагою лише в кілька місць, коли почнеться новий Конгрес, припускає видання.

Збереження більшості в перші дні роботи Конгресу ускладнить і вихід звідти республіканців, які отримають посади в новій адміністрації Трампа: Метта Гетца, Майка Волца та Еліз Стефанік.

Нагадаємо, що у середу, 13 листопада, президент США Джо Байден прийняв у Білому домі новообраного президента Дональда Трампа.

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