Норвегія надасть Польщі літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
3:10, 03 грудня, 2024
-
Норвегія пообіцяла розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.
Про це повідомляє Уряд Норвегії.
Зазначається, що Україна продовжує потребувати військової підтримки, а Польща є найбільш важливим логістичним центром.
З початку грудня 2024 року Норвегія візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону найважливішого вузла для транспортування як цивільних, так і військових матеріалів з інших країн до України.
«Таким чином Норвегія робить свій внесок у забезпечення того, щоб допомога Україні досягала місця призначення, дозволяючи Україні продовжувати свою боротьбу за свободу», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.
Окрім цього, Норвегія охоронятиме повітряний простір над аеропортом у Жешуві в рамках інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони НАТО.
«Норвегія відряджає близько 100 солдатів, системи протиповітряної оборони NASAMS і винищувачі F-35. Місія триватиме з грудня до Великодня і діятиме в польському повітряному просторі. Різні члени НАТО по черзі надають Польщі такий захист», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, Україна отримала бюджетну допомогу від Республіки Корея в розмірі 100 мільйонів доларів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери.
Останні новини про: Війна в Україні