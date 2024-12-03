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Норвегія надасть Польщі літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні

ППО NASAMS. Фото з порталу МілітарнийППО NASAMS. Фото з порталу Мілітарний

Норвегія пообіцяла розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.

Про це повідомляє Уряд Норвегії.

Зазначається, що Україна продовжує потребувати військової підтримки, а Польща є найбільш важливим логістичним центром.

З початку грудня 2024 року Норвегія візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону найважливішого вузла для транспортування як цивільних, так і військових матеріалів з інших країн до України.

«Таким чином Норвегія робить свій внесок у забезпечення того, щоб допомога Україні досягала місця призначення, дозволяючи Україні продовжувати свою боротьбу за свободу», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Окрім цього, Норвегія охоронятиме повітряний простір над аеропортом у Жешуві в рамках інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони НАТО.

«Норвегія відряджає близько 100 солдатів, системи протиповітряної оборони NASAMS і винищувачі F-35. Місія триватиме з грудня до Великодня і діятиме в польському повітряному просторі. Різні члени НАТО по черзі надають Польщі такий захист», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, Україна отримала бюджетну допомогу від Республіки Корея в розмірі 100 мільйонів доларів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери.

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