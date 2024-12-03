«Тисяча Зеленського» — це спроба перерахувати населення в Україні, — нардепка від «Слуги народу»

Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: Facebook-сторінка народної депутатки

«Тисяча Зеленського» — спроба виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації, і перерахувати населення в Україні.

Таку думку висловила нардепка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету ВР з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі «Радіо Свобода».

На запитання, чи не варто українцям хвилюватися з приводу передачі своїх банківських даних державі народна депутатка зазначила, що «тисячу Зеленського» виплачують, щоб порахувати населення.

«Насправді я вже давно вважаю і говорила про це відверто, що, як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту «Національний кешбек» розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна і проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто, це, як на мене, спроба перерахувати населення», — сказала Ольга Василевська-Смаглюк.

Також вона вважає, що ця програма програми є спробою виявити тих чоловіків, які потенційно уникають мобілізації.

«У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обовʼязку з захисту батьківщини. Якщо, наприклад у родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це чотири тисячі, гривень. І звісно стимулювати якимось чином отримати ці кошти, можна лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень, це буде три-чотири тисячі гривень на родину…Хтось зареєструється з чоловіків. Тому що чотири тисячі — краще, ніж дві», — вважає вона.

Нагадаємо, що у листопаді уряд ухвалив рішення перерозподілити бюджетні кошти, передбачені Міністерству економіки на 2024 рік, у межах спеціального фонду державного бюджету. 3,8 мільярда гривень, виділених на розвиток бізнесу та розмінування, спрямують на програму «Національний кешбек» та «тисячу Зеленського».