Cуд заборонив діяльність ще двох проросійські партії в Україні

Cуд заборонив ще дві проросійські партії. Ілюстраційне фото: Fotolia

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив ще дві українські партії — «Слов’янську партію» та «Славу».

Про це повідомляє громадський рух «ЧЕСНО».

Зазначається, що відповідні рішення суд ухвалив 22 жовтня та 20 листопада. Підставою для прийняття таких рішень стала антиукраїнська діяльність обох політичних сил.

У суді дійшли висновку, що програма «Слов’янської партії» спрямована на зміну територіального устрою України, ліквідацію незалежності та підрив безпеки держави.

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Політична сила мала домагатися «федеративно-земельного устрою України» та введення російської мови як другої державної. Також мала забезпечувати права підприємств усіх форм власності на відкриття рахунків у російській валюті та на оплату праці своїх робітників в рублях.

Крім цього, у програмі вказано й про створення передумов для «рівноправного і взаємовигідного союзу України, Росії, Білорусі та Казахстану» і протидії спробам «відділення від московського патріархату».

«Окремі представники партії отримували російські паспорти, поширювали пропагандстські наративи, були членами виборчих комісій на окупованій території, а хтось став бійцем незаконного збройного формування», — додали у повідомленні.

Подібна ситуація вийшла з партією «Слава», яка раніше називалась «Козацька слава». До перейменування її головою був Станіслав Селіванов, який у серпні 2014 записав відео із зверненням до президента України та Збройних сил України, де закликав українських бійців перейти на сторону росіян.

«У травні 2014 в «парламенті Луганської народної республіки» його представили як уповноваженого приймати присягу працівників правоохоронних органів «ЛНР». Зараз його членство у партії також не припинене», — йдеться у повідомленні.

Однак член політичної ради Олег Шведов був частиною Сімферопольської районної комісії з проведення незаконного референдуму про приєднання Республіки Крим до Росії. Також він є представником політради Сімферопольського районного відділення російської політичної партії «Єдина Росія».

Громадський рух нагадує, що зараз в Україні заборонені щонайменше 22 українські партії:

«Комуністична партія України»;

«Робітнича партія України (Марксистсько-Ленінська)»;

«Блок Володимира Сальдо»;

«Союз лівих сил»;

«Cправедливості та розвитку»;

«Держава»;

«Наші»;

«Опозиційний блок»;

«Русь єдина»;

«Ліва опозиція»;

«Прогресивна соціалістична партія України»;

«Партія Шарія»;

«Опозиційна платформа - За життя»;

«Соціалістична партія України»;

«Велика Україна»;

«Соціал-патріотична асамблея слов'ян» («СПАС»)»;

«Соціалісти»;

«Партія регіонів»;

«Щаслива Україна»;

«Слов’янська партія»;

«Слава»;

«Наш край».

Нагадаємо, що новообрана голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Надія Іванова заявила, що знала про заборону партії і вважає це рішення несправедливим.