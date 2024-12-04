Рада проголосувала за ліквідацію Комісії з грального бізнесу та обмеження реклами азартних ігор

Рада проголосувала за ліквідацію Комісії з грального бізнесу, фото: gwaramedia.com

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 4 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Про це повідомив віцепремʼєр, міністр з питань цифровізації Михайло Федоров.

Зазначається, що суть закону — реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей й прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник. Цифровізувати ліцензії, щоб видача була автоматичною, за чіткими критеріями, та почати впровадження системи онлайн-моніторингу.

Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу.

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Депутат Ярослав Железняк вказав, що ухвалений закон передбачає заборону на рекламу азартних ігор за певними винятками: в нічний час на телебаченні й радіо, у медіа і в пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Забороняється також пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх, здійснення телефонних дзвінків і надсилання масових повідомлень, пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Забороняється спонсорство, крім спорту. Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.

Зазначимо, що посилення рекламного законодавства розпочалося влітку 2023 року. Тоді було внесено зміни до закону щодо виготовлення та розповсюдження реклами. Функцію контролю за дотриманням вимог доручили державному регулятору. КРАІЛ також отримала право штрафувати порушників закону.

Внаслідок неконтрольованого поширення закликів грати, як стверджують представники громадянського суспільства, збільшилася кількість людей з ознаками лудоманії. З'явилася навіть петиція, у якій Президенту рекомендували обмежити роботу онлайн-казино.

Замість неефективних заборон депутати вирішили запровадити нові рекламні обмеження та розпустити КРАІЛ, оскільки вона не зуміла налагодити належний контроль за розповсюдженням реклами.