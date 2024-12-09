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Зеленський та Мерц узгодили створення контактної групи: в Офісі Президента розповіли подробиці

Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський обговорили питання контактної групи. Фото: Офіс Президента УкраїниФрідріх Мерц і Володимир Зеленський обговорили питання контактної групи. Фото: Офіс Президента України

В Офісі Президента України заявили про створення контактної групи щодо завершення війни. Першу зустріч у новому форматі планують у грудні.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише «Інтерфакс-Україна».

«Україна збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Остаточний перелік учасників іще формується. Україна планує провести цю зустріч у грудні для координації, вироблення спільної позиції, забезпечення того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій і на переговорах, і на полі бою», — сказав він.

Никифоров уточнив, що це будуть країни, які мають далекобійні спроможності, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї та від яких залежить майбутнє України в НАТО.

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Слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський разом кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом під час зустрічі обговорили питання створення контактну групу. 

«У мене є пропозиція створити контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії — чотирьох великих країн Європи і НАТО, щоб вони обмінялися думками, і в такий спосіб розвивати разом зі США спільне бачення», — сказав Фрідріх Мерц. 

Президент України Володимир Зеленський публічно підтримав його ініціативу.

«Вашу пропозицію щодо створення Контактної групи я підтримую. Ми вже її організували. Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже в грудні», — сказав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що «гаряча фаза» війни з Росією можна зупинити, якщо неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій Україна повертатимуть дипломатичними шляхами.

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