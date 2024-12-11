Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини наступного року, — Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко, фото: kyiv24.news

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна має достатньо коштів і зброї, щоб воювати проти Росії ще принаймні протягом першої половини 2025 року.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

За його словами, наразі Україна отримує потрібну зброю від США, а у 2025 році виділить із бюджету достатньо коштів на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки.

«Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії», — каже Сергій Марченко.

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Водночас він визнав, що зміна президентської адміністрації у США може бути «проблемою» і «викликом» для України. Її пріоритетною стратегією, на думку міністра, має бути «побудова довіри для співпраці» з командою новообраного Президента США Дональда Трампа.

Тож, щоб впоратися з невизначеністю щодо продовження допомоги, Україна повинна «дуже мудро» використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією.

Раніше новообраний Президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні. За його словами, його адміністрація буде «дуже наполегливо працювати над Росією та Україною». Однак як саме — не уточнив.

Згодом спецпосланець Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог представив новий план мирного врегулювання конфлікту, в якому пропонується замороження лінії фронту, створення демілітаризованої зони та відкладення вступу України в НАТО на невизначений термін.

А нещодавно США виділили Україні 20 мільярдів доларів кредиту у рамках ініціативи G7. На офіційному веб-сайті Міністерство фінансів США зазначається, що кошти будуть погашені за рахунок доходів від заморожених російських активів.