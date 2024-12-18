Конгрес місцевих та регіональних влад: делегація з Миколаївщини взяла участь у підсумковому засіданні

Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА

У вівторок, 17 грудня відбулося підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Участь взяли Президент України Володимир Зеленський, представники Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, а також керівники областей та голови громад.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної ради.

Делегацію від Миколаївщини представили голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, начальник Снігурівської міської військадміністрації Іван Кухта, Баштанський міський голова Олександр Береговий, Новобузький міський голова Максим Лагодієнко, Вознесенський міський голова Євгеній Величко, Новоодеський міський голова Олександр Поляков та Арбузинський селищний голова Євгеній Травянко.

Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА

Під час засідання обговорили ключові питання для країни, серед яких — забезпечення оборони держави, соціальні програми підтримки населення, євроатлантична інтеграція тощо. Особливу увагу приділили ролі місцевого самоврядування у підтримці Плану перемоги та активізації співпраці рад з міжнародними партнерами.

«Такі заходи — необхідність для прямого діалогу між основними органами діяльності держави та громад. Саме тут зʼявляються ідеї, що згодом втілюються на місцях та забезпечують розвиток нашої країни. Дякую організаторам за таку можливість. Працюємо для України!», — зазначив голова обласної ради Антон Табунщик.

Після основного засідання відбулася панельна дискусія «Пріоритети бюджетної політики та реалізація проєктів регіонального розвитку у 2025 році». Міністри України, керівники обласних адміністрацій та представники місцевого самоврядування обговорили важливі питання відновлення країни, фінансування сфери охорони здоровʼя, освіти, науки та подальший розвиток інфраструктури.

Нагадаємо, що на Миколаївщині пройшов День спільнодії, під час якого учасники взяли участь у спецпроєкті «Щоденники стійкості», який діє у межах комунікаційної кампанії «Ти як? Стійкість» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.