День спільнодії: Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості»

Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

У середу, 13 листопада, на Миколаївщині пройшов День спільнодії, під час якого учасники взяли участь у спецпроєкті «Щоденники стійкості», який діє у межах комунікаційної кампанії «Ти як? Стійкість» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Захід відбувся у змішаному форматі за підтримки Миколаївської обласної військової адміністрації. Зокрема, він обʼєднав 200 учасників із шести пілотних громад області. Серед них: держслужбовці, медики, рятувальники, освітяни, люди з інвалідністю, ВПО, студенти тощо.

Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» у Миколаївській області, позаштатна радниця начальника ОВА Руслана Омелянчук пояснила сенс терапевтичного методу писання та його переваги.

Після чого кожен із учасників поділився своєю історією стійкості.

«Писати про пережите є практикою корисного мислення — одного із п'яти компонентів у формулі стійкості. Для висвітлення цієї практики й створено спецпроєкт «Щоденники стійкості» — онлайн простір для рефлексії на платформі «Ти як», — сказала Руслана Омелянчук.

Також вона наголосила, що написати свою історію стійкості, яка стане частиною великої мережі підтримки, може кожен охочий, адже «Стійкість одного — стійкість мільйонів».

Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Нагадаємо, що супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативою Олена Зеленська забезпечує Координаційний центр КМУ / Mental Health UA у співпраці з Міністерство охорони здоров'я України, експертного партнерства та підтримки World Health Organization (WHO).

Раніше повідомлялось, що у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», у Миколаєві відбулося низка заходів для дітей з підтримки психоемоційного стану у форматі арт-спільнодії «Творчість, як складова нашої стійкості».