День спільнодії: Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості»
- Пресреліз
•
- пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації
-
•
-
14:23, 14 листопада, 2024
-
У середу, 13 листопада, на Миколаївщині пройшов День спільнодії, під час якого учасники взяли участь у спецпроєкті «Щоденники стійкості», який діє у межах комунікаційної кампанії «Ти як? Стійкість» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.
Захід відбувся у змішаному форматі за підтримки Миколаївської обласної військової адміністрації. Зокрема, він обʼєднав 200 учасників із шести пілотних громад області. Серед них: держслужбовці, медики, рятувальники, освітяни, люди з інвалідністю, ВПО, студенти тощо.
Регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» у Миколаївській області, позаштатна радниця начальника ОВА Руслана Омелянчук пояснила сенс терапевтичного методу писання та його переваги.
Після чого кожен із учасників поділився своєю історією стійкості.
«Писати про пережите є практикою корисного мислення — одного із п'яти компонентів у формулі стійкості. Для висвітлення цієї практики й створено спецпроєкт «Щоденники стійкості» — онлайн простір для рефлексії на платформі «Ти як», — сказала Руслана Омелянчук.
Також вона наголосила, що написати свою історію стійкості, яка стане частиною великої мережі підтримки, може кожен охочий, адже «Стійкість одного — стійкість мільйонів».
Нагадаємо, що супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативою Олена Зеленська забезпечує Координаційний центр КМУ / Mental Health UA у співпраці з Міністерство охорони здоров'я України, експертного партнерства та підтримки World Health Organization (WHO).
Раніше повідомлялось, що у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», у Миколаєві відбулося низка заходів для дітей з підтримки психоемоційного стану у форматі арт-спільнодії «Творчість, як складова нашої стійкості».
Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації.
Останні новини про: Миколаївська ОВА