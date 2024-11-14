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День спільнодії: Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості»

  • Пресреліз

  • пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації

  • 14:23, 14 листопада, 2024

Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

У середу, 13 листопада, на Миколаївщині пройшов День спільнодії, під час якого учасники взяли участь у спецпроєкті «Щоденники стійкості», який діє у межах комунікаційної кампанії «Ти як? Стійкість» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації. 

Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Захід відбувся у змішаному форматі за підтримки Миколаївської обласної військової адміністрації. Зокрема, він обʼєднав 200 учасників із шести пілотних громад області. Серед них: держслужбовці, медики, рятувальники, освітяни, люди з інвалідністю, ВПО, студенти тощо.

Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» у Миколаївській області, позаштатна радниця начальника ОВА Руслана Омелянчук пояснила сенс терапевтичного методу писання та його переваги.

Після чого кожен із учасників поділився своєю історією стійкості.

«Писати про пережите є практикою корисного мислення — одного із п'яти компонентів у формулі стійкості. Для висвітлення цієї практики й створено спецпроєкт «Щоденники стійкості» — онлайн простір для рефлексії на платформі «Ти як», — сказала Руслана Омелянчук.

Також вона наголосила, що написати свою історію стійкості, яка стане частиною великої мережі підтримки, може кожен охочий, адже «Стійкість одного стійкість мільйонів».

Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Миколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївці долучилися до спецпроєкту «Щоденники стійкості». Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Нагадаємо, що супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативою Олена Зеленська забезпечує Координаційний центр КМУ / Mental Health UA у співпраці з Міністерство охорони здоров'я України, експертного партнерства та підтримки World Health Organization (WHO).

Раніше повідомлялось, що у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», у Миколаєві відбулося низка заходів для дітей з підтримки психоемоційного стану у форматі арт-спільнодії «Творчість, як складова нашої стійкості».

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