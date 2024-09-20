«Творчість, як складова нашої стійкості»: На Миколаївщині відбулися заходи з підтримки ментального здоров’я через мистецтво

Заходи з підтримки ментального здоров’я через мистецтво. Фото: Миколаївська ОВА

У четвер, 19 вересня, у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», у Миколаєві відбулося низка заходів для дітей з підтримки психоемоційного стану у форматі арт-спільнодії «Творчість, як складова нашої стійкості».

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації,

Також до заходів долучилися заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, начальниця управління культури, національностей та релігій ОВА Олена Буберенко, а також регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» в Миколаївській області, позаштатна радниця начальника ОВА Руслана Омелянчук.

У ході арт-спільнодії, яка відбулася для школярів-першокласників, діти займалися ліпленням картин з пластиліну, а також ділилися своїми методами боротьби з переживаннями та стресом. Зокрема, за словами малечі, відчуваючи хвилювання, хтось починає малювати, хтось — обіймати свого кота чи наспівувати улюблену пісню.

Заходи з підтримки ментального здоров’я через мистецтво. Фото: Миколаївська ОВА

Під час арт-терапії для підлітків, організованої у співпраці з Project HOPE, діти розмальовували шопери у патріотичній стилістиці.

Загалом до занять було залучено близько 50 дітей.

«Мистецтво є потужним джерелом енергії для самовідновлення, тому воно є неодмінною частиною нашого життя. Підтримуючи дитячу творчість, ми підтримуємо їх психоемоційний стан, що відіграє важливу роль для подальшого формування їх особистості, а отже і майбутнього нашого народу», — зазначив Юрій Гранатуров.

Заходи з підтримки ментального здоров’я через мистецтво. Фото: Миколаївська ОВА Заходи з підтримки ментального здоров’я через мистецтво. Фото: Миколаївська ОВА

Зі своєї сторони Руслана Омелянчук наголосила на тому, як важливо звертати увагу батькам, вчителям та іншим дорослим на психоемоційний стан дітей, адже навіть маленькі хлопчики та дівчатка здатні до великих переживань.

«Мистецтво допомагає розслабитися та позбавитися напруги і страхів, дає інструменти для усунунення агресії, допомагає подолати тривогу і побороти депресію. Загалом, мистецтво надихає», — додала координаторка.

Нагадаємо, що супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативою Олена Зеленська забезпечує Координаційний центр КМУ/Mental Health UA у співпраці з Міністерство охорони здоров'я України, експертного партнерства та підтримки World Health Organization (WHO).

Заходи з підтримки ментального здоров’я через мистецтво. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що у рамках підписаного між Миколаївською обласною військовою адміністрацією та благодійним фондом «savED» Меморандуму про співпрацю, разом із «Plan International» та німецькими партнерами ще в одному ліцеї Миколаєва облаштували укриття, створили освітній центр «Вулик», а також точку доступу до питної води зі свердловини, разом із системою зворотного осмосу.